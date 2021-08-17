Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти настаивает на возвращении в «Королевский клуб» Криштиану Роналду, который ныне выступает за «Ювентус». Наставник сливочных уже связался с окружением португальского форварда, дабы обсудить возможное возвращение игрока в «Реал», информирует Marca со ссылкой на El Chiringuito.

Согласно сведениям источника, идею возвращения Роналду поддерживает не только Анчелотти, но и большая часть игроков «Реала». Однако президент «галактикос» Флорентино Перес отдаёт предпочтение трансферу Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Если осуществить переход молодого француза не получится, тогда, вероятно, Перес рассмотрит вариант возвращения Роналду.

Напомним, Анчелотти и Роналду уже пересекались в «Реале». Во времена совместной работы они выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» понимает важность португальца, но его уход сэкономит значительную сумму для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».

Основной проблемой называется отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.