Ромелу Лукаку объяснил, почему решил перейти в «Челси»

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, перешедший из миланского «Интера», объяснил, почему решил снова стать игроком клуба английской Премьер-лиги.
«Я стал новой версией себя прежнего. Я добился прогресса и теперь присоединился к очень сильной команде. Нам нужно доказать нашу силу, побороться за титул в Премьер-лиге.
Я не говорю о личных целях, потому что они всегда основываются на командных. Именно поэтому я вернулся. «Челси» хочет продолжать побеждать и расти как клуб, доминируя в Англии и Европе. Мне тоже этого хочется. Я прибыл сюда, чтобы помочь клубу реализовать свой потенциал», — приводит слова Лукаку официальный сайт «Челси».
В первом туре АПЛ сезона-2021/2022 команда Томаса Тухеля победила «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.
Видеообзор матча «Чесли» — «Кристал Пэлас»:
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