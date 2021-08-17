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Две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Арсенал» в матче молодёжек

Две голевые передачи Ярмоленко помогли «Вест Хэму» разгромить «Арсенал» в матче молодёжек
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко вчера, 16 августа, сыграл за молодёжную команду клуба в матче с «Арсеналом» U23. «Молотобойцы» одержали разгромную победу со счётом 6:1, а Ярмоленко отметился двумя голевыми передачами. Украинец вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 70-й минуте.

На минувшей неделе «Вест Хэм» в первом туре английской Премьер-лиги обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:2. Ярмоленко вышел на замену на 90-й минуте и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

Андрей выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. Во втором туре АПЛ «Ньюкасл» 21 августа на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вест Хэм» 23 августа примет «Лестер Сити».

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