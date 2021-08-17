Роберт Бауэр получит гражданство Казахстана и станет игроком «Спартака»

Экс-защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, в ближайшее время получит гражданство Казахстана и подпишет контракт с московским «Спартаком», информирует журналист Владимир Жарков в своём телеграм-канале.

Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию: Бауэр станет гражданином Казахстана, что позволит ему не считаться легионером в РПЛ. После этого игрок перейдёт в «Спартак».

Напомним, Бауэр защищал цвета тульского «Арсенала» в период с августа 2019 года по июль 2021 года. За это время в составе «канониров» Роберт провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На его счету также 14 жёлтых карточек и 1 удаление. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роберта в € 2 млн.