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Ивелин Попов — лучший игрок 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

Ивелин Попов — лучший игрок 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшим игроком тура признан полузащитник «Сочи» Ивелин Попов с оценкой 9,2, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче с «Химками» (3:0).

Вторую по величине оценку – 8,2 – получили защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш (за гол в ворота «Уфы), полузащитник «Рубин» Хван Ин Бём (за гол в ворота «Крыльев Советов») и нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко (за дубль в ворота «Краснодара»).

Сборная тура: Антон Коченков («Арсенал»), Айртон Лукас («Спартак»), Матео Барач («Сочи»), Акош Кечкеш («Нижний Новгород»), Мехди Зеффан («Крылья Советов»), Бернард Бериша («Ахмат»), Хван Ин Бём («Рубин»), Ивелин Попов («Сочи»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Евгений Луценко («Арсенал»), Гамид Агаларов («Уфа»).

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