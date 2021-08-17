«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30 млн рублей

Представители стадиона «Ак Барс Арена» подали судебный иск к футбольному клубу «Рубин».
Сумма исковых требований «Ак Барс Арены» составляет 30 млн рублей. Заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан и в данный момент рассматривается в первой инстанции.
Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что агрономы стадиона убили газон спортивного сооружения. После этого в руководстве «Ак Барс Арены» ответили на критику качества поля со стороны Слуцкого. В пресс-службе заявили, что представители стадиона вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести руководство республики в заблуждение. В ответ на это Слуцкий выложил в «Инстаграме» видео, на котором неизвестные люди бьют по воротам на футбольном поле «Ак Барс Арены».
- 17 августа 2021
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:22
-
11:59
-
11:59
-
11:31
-
11:25
-
11:17
-
11:16
-
11:08
-
10:45
-
10:33
-
10:25
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:31
-
09:19
-
09:18
-
08:47
-
08:30
-
07:58
-
07:21
-
06:59
-
06:47
-
06:25
-
05:50
-
05:09
-
04:52
-
04:33
-
04:19
-
03:58