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«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30 млн рублей

«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30 млн рублей
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Представители стадиона «Ак Барс Арена» подали судебный иск к футбольному клубу «Рубин».

Сумма исковых требований «Ак Барс Арены» составляет 30 млн рублей. Заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан и в данный момент рассматривается в первой инстанции.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что агрономы стадиона убили газон спортивного сооружения. После этого в руководстве «Ак Барс Арены» ответили на критику качества поля со стороны Слуцкого. В пресс-службе заявили, что представители стадиона вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести руководство республики в заблуждение. В ответ на это Слуцкий выложил в «Инстаграме» видео, на котором неизвестные люди бьют по воротам на футбольном поле «Ак Барс Арены».

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