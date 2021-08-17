«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30 млн рублей

Представители стадиона «Ак Барс Арена» подали судебный иск к футбольному клубу «Рубин».

Сумма исковых требований «Ак Барс Арены» составляет 30 млн рублей. Заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан и в данный момент рассматривается в первой инстанции.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что агрономы стадиона убили газон спортивного сооружения. После этого в руководстве «Ак Барс Арены» ответили на критику качества поля со стороны Слуцкого. В пресс-службе заявили, что представители стадиона вынуждены констатировать не очень умелую манипуляцию фактами и желание ввести руководство республики в заблуждение. В ответ на это Слуцкий выложил в «Инстаграме» видео, на котором неизвестные люди бьют по воротам на футбольном поле «Ак Барс Арены».