Источник: Мамаев прописался на ПМЖ по адресу кафе в Ростове

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев зарегистрировал прописку постоянного места жительства в доме 6В по улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону. В здании по этому адресу находится кафе «Махаон», информирует Mash.
Согласно сведениям источника, Павел мог сделать этот шаг, чтобы перенести судебное заседание по разделу имущества и детей в местный суд. Такого мнения придерживается и адвокат бывшей супруги футболиста Аланы Мамаевой.
Ранее Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обвинила футболиста в том, что он хочет забрать их дочь. Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.
- 17 августа 2021
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