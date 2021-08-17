Источник: Мамаев прописался на ПМЖ по адресу кафе в Ростове

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев зарегистрировал прописку постоянного места жительства в доме 6В по улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону. В здании по этому адресу находится кафе «Махаон», информирует Mash.

Согласно сведениям источника, Павел мог сделать этот шаг, чтобы перенести судебное заседание по разделу имущества и детей в местный суд. Такого мнения придерживается и адвокат бывшей супруги футболиста Аланы Мамаевой.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обвинила футболиста в том, что он хочет забрать их дочь. Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.