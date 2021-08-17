Андреа Пирло рассказал, как относится к сравнениям Калвина Филлипса с ним

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал сравнения полузащитника «Лидса» и сборной Англии Калвина Филлипса с ним. В СМИ Филлипса неоднократно называли «Йоркширским Пирло».

«В Англии никогда не было игрока такого стиля, как я. У них всё время появлялись полузащитники с разными сильными сторонами. Этот парень из „Лидса“, он немного „реджиста“… Но мы с ним разные. У него нет тех характеристик, что были у меня. В Англии всегда были полузащитники „бокс-ту-бокс“, вроде Фрэнка Лэмпарда», — приводит слова Пирло The Athletic.

«Лидс Юнайтед» в первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:5.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»: