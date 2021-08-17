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Сергей Первушин прокомментировал вызов Максима Осипенко в сборную России

Сергей Первушин прокомментировал вызов Максима Осипенко в сборную России
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Бывший главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин прокомментировал вызов защитника Максима Осипенко в сборную России.

«За Макса очень рад, хотя это было ожидаемо, рано или поздно он должен был попасть в сборную. В «Тамбове» он с первых тренировок показал характер и внутренний стержень. Для роста 193 сантиметра он координирован и оснащён другими важными для защитника качествами. В жизни немногословный. Макс предан футболу, а футбол таких любит», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Максим Осипенко выступал за омский «Иртыш», воронежский «Факел» и футбольный клуб «Тамбов» из одноимённого города. В данный момент футболист защищает цвета команды «Ростов».

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