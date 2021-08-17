Источник: Петраков будет исполняющим обязанности тренера сборной Украины

Руководство украинской ассоциации футбола назначит Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своём «твиттере».

В тренерский штаб Петракова точно войдёт Андрей Анненков. Возможно, в штабе будет Александр Шовковский, который работал с Андреем Шевченко в сборной.

Ожидается, что Петракова представят тренером сборной Украины сегодня, 17 августа. Была информация, что Петраков готов работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не уйдёт из «Аль-Айна».

Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.