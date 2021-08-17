Абрахам прокомментировал свой переход из «Челси» в «Рому»

Новичок «Ромы» Тэмми Абрахам, перешедший в римский клуб из «Челси», прокомментировал свой трансфер.

«Вы можете почувствовать, когда клуб действительно хочет вас подписать. «Рома» сразу же обозначила свой интерес ко мне.

«Рома» — клуб, который ведёт борьбу за титулы и трофеи. У меня был опыт завоевания крупных трофеев, и я хочу снова участвовать в этих соревнованиях. Поэтому я хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором должна быть «Рома».

Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе, и я просто не могу дождаться, чтобы начать работу в новой команде», — приводит слова Абрахама официальный сайт «Ромы».

Ранее СМИ сообщали, что «Рома» должна заплатить «Челси» € 40 млн за Абрахама. При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа игрока за € 80 млн, которая имеет срок действия до июня 2023 года.

В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 встречи за «Челси» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.