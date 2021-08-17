Гарри Кейн возобновил тренировки с «Тоттенхэмом»

Нападающий футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн возобновил тренировки со «шпорами». Об этом сообщил Sky Sports.



Англичанин первый раз за это лето занимался подготовкой к матчам вместе с партнёрами по команде. До сегодняшнего дня он находился в изоляции после возвращения из отпуска.



Ранее сообщалось, что Кейн отказывался возобновлять тренировки с «Тоттенхэмом» из-за желания перейти в «Манчестер Сити». Сам футболист позже опроверг эту информацию.

В случае, если переход Кейна состоится, «Сити» установит новый трансферный рекорд в истории АПЛ. Напомним, нынешний рекорд также принадлежит «горожанам» и был установлен, когда «Манчестер Сити» купил полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за € 117 млн.



В прошлом сезоне Кейн провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основную команду «шпор» дебютировал в 2011 году.