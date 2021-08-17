М. Румменигге: думаю, Холанд продолжит карьеру в АПЛ. Могу представить его в «Ливерпуле»

Бывший немецкий футболист Михаэль Румменигге предположил, что норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Думаю, Холанд и Мбаппе будут доминировать в мировом футболе в ближайшие годы. Нужно подождать и посмотреть, куда Холанд перейдёт после этого сезона. У «Реала» и «Барселоны» финансовые проблемы, поэтому я предполагаю, что он отправится в Англию. Его отец тоже там играл. Я прекрасно могу представить Холанда в «Ливерпуле». Скорее всего, он продолжит карьеру в Англии, а не в Испании или Италии», — приводит слова Румменигге Sport1.

Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.

«Ливерпуль» в первом туре АПЛ сезона-2021/2022 победил «Норвич Сити» со счётом 3:0.

Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль»: