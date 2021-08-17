Совет директоров не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым

Татьяна Завьялова, представитель «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, сообщила, что Леонид Федун не имел полномочий для подписания допсоглашения с Газизовым.

«Исследовали платёжное поручение списанного электронным путём Газизовым. Мележиковым было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал.

Никогда совет общества не передавал Федуну полномочий для единоличного решения о расторжении трудовых договоров. Председатель никогда не принимал данные экономические решения. За исключением случая с Газизовым, все предыдущие трудовые договоры с директорами расторгались только по решению совета директоров, были прописаны чёткие условия.

Единственное, что входило в полномочия председателя — это подписание на заранее оглашённых условиях.

Договоры с предыдущими директорами составлены на идентичных условиях и не предоставляют Федуну права единоличного расторжения. Договор с Цорном отражает условия его выхода. По решению совета директоров, не передавая Федуну, назначено выплатить заработанную плату. За исключением Цорна, в протоколе было написано: выплатить количество окладов, предусмотренное договором. В приложенном соглашении указано, что Цорн получил три оклада», — передаёт слова Завьяловой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на предыдущем судебном заседании ходатайство Газизова о переносе дела в суд высшей юрисдикции было оставлено без удовлетворения. При этом Федун в заявлении третьего лица сообщил, что при подписании дополнительного соглашения к трудовому договору был введён в заблуждение.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

Позже стало известно, что Газизов выиграл суд у «Спартака», но клуб намерен оспорить решение.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.