Гендиректор «Ромы»: решение покинуть АПЛ показывает, насколько Абрахам верит в наш проект
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Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто прокомментировал переход в римский клуб нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.
«Несмотря на то, что Тэмми ещё очень молод и обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития, на его счету уже больше двухсот матчей и более ста голов за карьеру. Также он выиграл несколько серьёзных трофеев.
Решение покинуть АПЛ и клуб, в котором он вырос, очень отчётливо демонстрирует, насколько Абрахам верит в возможность развиваться в «Роме».
Привлечение игроков, у которых есть такой голод и желание играть за наш клуб, очень важно для развития самобытности и чувства идентичности, что является фундаментальной частью нашего проекта», — приводит слова Тьяго Пинто официальный сайт «Ромы».
Новость по темеНападающий «Челси» Абрахам перешёл в «Рому»
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