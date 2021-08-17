Гендиректор «Ромы»: решение покинуть АПЛ показывает, насколько Абрахам верит в наш проект

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто прокомментировал переход в римский клуб нападающего «Челси» Тэмми Абрахама.

«Несмотря на то, что Тэмми ещё очень молод и обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития, на его счету уже больше двухсот матчей и более ста голов за карьеру. Также он выиграл несколько серьёзных трофеев.

Решение покинуть АПЛ и клуб, в котором он вырос, очень отчётливо демонстрирует, насколько Абрахам верит в возможность развиваться в «Роме».

Привлечение игроков, у которых есть такой голод и желание играть за наш клуб, очень важно для развития самобытности и чувства идентичности, что является фундаментальной частью нашего проекта», — приводит слова Тьяго Пинто официальный сайт «Ромы».