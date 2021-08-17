Грановская прокомментировала переход Абрахама в «Рому»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход нападающего Тэмми Абрахама в римскую «Рому».

«Тэмми всегда будут восприниматься на «Стэмфорд Бридж» как один из наших. Мы гордимся той дорогой, которую он прошёл от академии до основного состава «Челси». Мы благодарны ему за вклад в команду как на взрослом, так и на молодёжном уровне.

Его многочисленные голы в футболке «Челси» и, конечно же, его вклад в недавний триумф в Лиге чемпионов никогда не будут забыты. Я уверена, что все болельщики «Челси» присоединятся ко мне и пожелают Тэмми долгой и успешной карьеры», — приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».

Ранее СМИ сообщали, что «Рома» должна заплатить «Челси» € 40 млн за Абрахама. При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа игрока за € 80 млн, которая имеет срок действия до июня 2023 года.

В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 встречи за «Челси» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.