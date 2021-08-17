Молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2023

Пресс-служба РФС объявила состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира на чемпионат Европы – 2023. В заявку российской молодёжки вошли 24 игрока:

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачёв («Динамо»);

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Александр Кутицкий («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кирилл Кравцов («Зенит»), Данила Прохин («Сочи»), Кирилл Большаков («Олимп-Д»), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба — «Арсенал»), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив»);

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Никита Иосифов («Вильярреал»), Эдгар Севикян («Леванте»);

Нападающие: Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Климов («Кубань»).

Молодёжной сборной России предстоит встретиться с национальной командой Испании (3 сентября) и сборной Мальты (7 сентября).