Руководство «Реала» не рассматривает вариант возвращения Роналду

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду этим летом не вернётся в «Реал Мадрид».
Ранее стало известно, что главный тренера «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть португальца в команде. Итальянский специалист ценит 36-летнего игрока и поддерживает с ним контакт, но «Реал» не планирует возвращать Роналду, сообщает Marca.
Напомним, Анчелотти и Роналду уже пересекались в «Реале». Во времена совместной работы они выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» понимает важность португальца, но его уход сэкономит значительную сумму для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».
- 17 августа 2021
-
15:57
-
15:49
-
15:46
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:46
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:27
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
13:08
-
13:05
-
12:59
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:22
-
11:59
-
11:59
-
11:31
-
11:25
-
11:17
-
11:16
-
11:08
-
10:45
-
10:33