Руководство «Реала» не рассматривает вариант возвращения Роналду

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду этим летом не вернётся в «Реал Мадрид».



Ранее стало известно, что главный тренера «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть португальца в команде. Итальянский специалист ценит 36-летнего игрока и поддерживает с ним контакт, но «Реал» не планирует возвращать Роналду, сообщает Marca.

Напомним, Анчелотти и Роналду уже пересекались в «Реале». Во времена совместной работы они выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.



Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» понимает важность португальца, но его уход сэкономит значительную сумму для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».