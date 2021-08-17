Тарханов: «Спартак» не должен разбрасываться такими игроками, как Бакаев

Известный советский футболист, игрок сборной СССР, экс-тренер ЦСКА и сборной России Александр Тарханов высказал своё мнение о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.
«Я не знаю, почему Тедеско вывел Бакаева из состава. До этого он очень сильно выглядел, впрочем, как и сейчас. Я считаю, что он очень хороший футболист, мне очень нравится. Тем более это свой, спартаковский игрок — у него и дриблинг хороший, и скорость, и в обороне прибавил. Он достаточно активен, его надо больше нагружать.
Я смотрел две последние игры и видел очень много перспективных расположений. При этом, играя правого латераля, он ответственно отрабатывает в обороне. Считаю, что переподписать Бакаева жизненно необходимо для «Спартака». Команда не должна разбрасываться такими игроками. Он важный актив «Спартака», — приводит слова Тарханова Sport24.
- 17 августа 2021
-
17:21
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:30
-
15:57
-
15:49
-
15:46
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:46
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:27
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
13:08
-
13:05
-
12:59
-
12:41
-
12:28
-
12:23
-
12:22
-
11:59