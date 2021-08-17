Тарханов: «Спартак» не должен разбрасываться такими игроками, как Бакаев

Известный советский футболист, игрок сборной СССР, экс-тренер ЦСКА и сборной России Александр Тарханов высказал своё мнение о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

«Я не знаю, почему Тедеско вывел Бакаева из состава. До этого он очень сильно выглядел, впрочем, как и сейчас. Я считаю, что он очень хороший футболист, мне очень нравится. Тем более это свой, спартаковский игрок — у него и дриблинг хороший, и скорость, и в обороне прибавил. Он достаточно активен, его надо больше нагружать.

Я смотрел две последние игры и видел очень много перспективных расположений. При этом, играя правого латераля, он ответственно отрабатывает в обороне. Считаю, что переподписать Бакаева жизненно необходимо для «Спартака». Команда не должна разбрасываться такими игроками. Он важный актив «Спартака», — приводит слова Тарханова Sport24.