Заболотный, Щенников и Фернандес готовятся к матчу ЦСКА с «Ахматом»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Антона Заболотного, Георгия Щенникова и Марио Фернандеса, получивших повреждения в последние недели.

«Заболотный, Щенников и Фернандес готовятся к игре с «Ахматом». Тренерский штаб определит степень их функциональной готовности и примет решение об участии футболистов в игре. Надеемся, что с медицинской точки зрения ни у одного из них не будет противопоказаний для выхода на поле в субботу», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Матч с «Ахматом» состоится 21 августа в Москве. В предыдущей встрече в Ростове-на-Дону ЦСКА переиграл «Ростов» со счётом 3:1. ЦСКА набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.