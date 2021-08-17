Газизов отреагировал на претензии главы Башкирии к «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал заявление главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о претензиях к башкирскому клубу.



«Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать — это его кредо. Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство. Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить её», — цитирует Газизова ТАСС.

Радий Хабиров ранее заявил, что у него есть претензии к происходящему в футбольном клубе «Уфа». «Самый главный вопрос — я не собираюсь финансировать футбольный клуб «Уфа» из бюджета, вы знаете, что это всё делается по другим схемам, то есть небюджетное финансирование», — сказал Хабиров.



В июле на пресс-конференции генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда недофинансирована, однако не имеет финансовых проблем. По его словам, денежного запаса «Уфе» хватит на сезон.