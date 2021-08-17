Андреа Пирло сообщил о желании поработать за границей

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло признался, что хотел бы поработать за границей.



«Хотел бы поработать за границей. Чувствую, что могу уехать куда угодно. Чемпионат МЛС? Ничего не исключаю, это отличная лига. Наблюдаю за тренерами, которые переходят в клубы МЛС из других стран. К тому же я играл там. Учиться можно в любой стране. Я готов отправиться в новое приключение», — приводит слова Пирло The Athletic.

Напомним, в мае текущего года «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Андреа Пирло, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА.