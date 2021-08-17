Сын Это'О находится на просмотре в «Бенфике»

Этьен Это'О, сын бывшего камерунского нападающего Самуэля Это'О, проходит просмотр в «Бенфике», сообщает Record.



По информации источника, тренерский штаб португальской команды пока не решил, будет ли заключать контракт с 18-летним камерунским футболистом.



Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

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