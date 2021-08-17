Сын Это'О находится на просмотре в «Бенфике»
Поделиться
Этьен Это'О, сын бывшего камерунского нападающего Самуэля Это'О, проходит просмотр в «Бенфике», сообщает Record.
По информации источника, тренерский штаб португальской команды пока не решил, будет ли заключать контракт с 18-летним камерунским футболистом.
Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.
Новость по темеЭто'О: это Месси играл со мной, а не я с ним
Комментарии
- 17 августа 2021
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:47
-
17:21
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:30
-
15:57
-
15:49
-
15:46
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:52
-
14:46
-
14:45
-
14:39
-
14:29
-
14:27
-
14:27
-
14:10
-
14:04
-
13:49
-
13:36
-
13:23
-
13:20
-
13:08
-
13:05
Партнерский контент