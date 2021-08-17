ЦСКА интересуется польским защитником киевского «Динамо»
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Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра может продолжить карьеру в России, сообщает Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com.
Поляком интересуется московский ЦСКА. Российский клуб может заплатить за 27-летнего защитника € 2 млн. Вероятность сделки велика за счёт того, что ЦСКА и «Динамо» находятся в хороших отношениях. Кендзёра перешёл в «Динамо» из польского «Леха» за € 1,5 млн.
Отметим, не так давно киевский клуб арендовал форварда ЦСКА Илью Шкурина. Армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
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