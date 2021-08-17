Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА интересуется польским защитником киевского «Динамо»

ЦСКА интересуется польским защитником киевского «Динамо»
Комментарии

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзёра может продолжить карьеру в России, сообщает Weszlo со ссылкой на Footballtransfer.com.

Поляком интересуется московский ЦСКА. Российский клуб может заплатить за 27-летнего защитника € 2 млн. Вероятность сделки велика за счёт того, что ЦСКА и «Динамо» находятся в хороших отношениях. Кендзёра перешёл в «Динамо» из польского «Леха» за € 1,5 млн.

Отметим, не так давно киевский клуб арендовал форварда ЦСКА Илью Шкурина. Армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021