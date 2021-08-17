«Монако» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Монако» и донецкого «Шахтёра» на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Монако»: Маецки, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Чуамени, Энрике, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.
Запасные: Манноне, Фабрегас, Дизази, Боадю, Лукас, Якобс, Павлович, Агилар, Дьятта, Матазо, Диоп, Изидор.
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Матвиенко, Траоре, Педриньо.
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Патрик, Конопля, Исмаили, Корниенко, Сикан, Коноплянка.
Сегодня, 17 августа, «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Начало матча — в 22:00 мск.
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