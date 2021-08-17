А. Сигурдссон: Серия А — одна из лучших лиг. Футбол в Италии отличается от российского
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, перешедший на правах аренды в «Венецию», поделился впечатлениями от нового клуба, а также рассказал о различии между российским и итальянским футболом.
«Я выбрал «Венецию», потому что получил множество рекомендаций от товарищей. Я уже ощутил дух этого клуба. Эта команда как семья, объединённая единой целью. Именно это привело меня в «Венецию».
Серия А — одна из лучших лиг мира, я очень взволнован этим новым приключением. Надеюсь привнести своей европейский опыт и внести вклад в успех команды. Итальянский футбол отличается от российского. Здесь у тебя меньше возможностей для создания опасных моментов», — приводит слова Сигурдссона сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.
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