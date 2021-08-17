«Вольфсбург» подал апелляцию на решение об исключении из Кубка Германии

«Вольфсбург» на официальном сайте объявил о подаче апелляции на решение об исключении из нынешнего розыгрыша Кубка Германии.



Напомним, 8 августа «Вольфсбург» провёл матч Кубка Германии с клубом из третьей немецкой лиги «Пройссен Мюнстер». «Волки» одержали победу со счётом 3:1, но по итогам этой встречи всё равно были исключены из национального Кубка. Причина дисквалификации кроется в том, что тренерский штаб команды сделал шесть замен, в то время как регламент турнира разрешает лишь пять замен за матч. После проигрыша руководство «Пройссена» подало протест, который был удовлетворён Немецким футбольным союзом.



«Вольфсбург» намерен опротестовать данное решение и уже подал апелляцию в судебный орган Немецкого футбольного союза (DFB).

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