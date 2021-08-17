Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся к тренировкам

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон возобновил тренировки.



Напомним, неделю назад футболист получил повреждение связок в товарищеском матче с «Атлетиком». Незадолго до перерыва Робертсон подвернул лодыжку правой ноги. Шотландский защитник не смог продолжить встречу и покинул поле с посторонней помощью. На замену вышел игрок мерсисайдцев Оуэн Бек.

Фото можно посмотреть на странице Эндрю Робертсона в «Твиттере».

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В прошлом сезоне шотландский футболист принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал семь результативных передач.

«Ливерпуль» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 сыграет с «Бёрнли». Встреча пройдёт 21 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.