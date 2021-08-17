Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся к тренировкам

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся к тренировкам
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон возобновил тренировки.

Напомним, неделю назад футболист получил повреждение связок в товарищеском матче с «Атлетиком». Незадолго до перерыва Робертсон подвернул лодыжку правой ноги. Шотландский защитник не смог продолжить встречу и покинул поле с посторонней помощью. На замену вышел игрок мерсисайдцев Оуэн Бек.

Фото можно посмотреть на странице Эндрю Робертсона в «Твиттере».

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В прошлом сезоне шотландский футболист принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал семь результативных передач.

«Ливерпуль» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 сыграет с «Бёрнли». Встреча пройдёт 21 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021