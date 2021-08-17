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Одноклубник Алексея Миранчука перенесёт операцию и пропустит несколько месяцев

Одноклубник Алексея Миранчука перенесёт операцию и пропустит несколько месяцев
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Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур должен перенести операцию, сообщает Voetbal International.

По информации источника, 27-летний нидерландский игрок не сумел полностью восстановиться после микротравмы пятой плюсневой кости. Врачи настояли на проведении операции, которая состоится на следующей неделе. Ожидается, что восстановление Хатебура после хирургического вмешательства составит около трёх месяцев.

В прошлом сезоне Хатебур принял участие в 30 матчах за «Аталанту» во всех соревнованиях, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. «Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021. Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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