Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Ковач: у вратаря «Шахтёра» был очень хороший день

Нико Ковач: у вратаря «Шахтёра» был очень хороший день
Комментарии

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с донецким «Шахтёром» (0:1).

«У вратаря «Шахтёра» был очень хороший день. Меня порадовала игра «Монако» в первом тайме встречи. Мы доказали, что можем создавать опасные моменты, играя с этим соперником. Мы не должны быть слишком разочарованы», — приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).

Новость по теме
«Монако» с Головиным проиграл донецкому «Шахтёру» в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021