Нико Ковач: у вратаря «Шахтёра» был очень хороший день

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с донецким «Шахтёром» (0:1).



«У вратаря «Шахтёра» был очень хороший день. Меня порадовала игра «Монако» в первом тайме встречи. Мы доказали, что можем создавать опасные моменты, играя с этим соперником. Мы не должны быть слишком разочарованы», — приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.



Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).