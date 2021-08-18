«Лион» разорвёт контракт с Марсело из-за его поведения в раздевалке

«Лион» расторгнет контракт с защитником Марсело из-за его поведения в раздевалке после поражения «Анже» (0:3), сообщает GFFN.
Футболист, который провёл плохой матч, улыбался во время речи капитана команды Лео Дюбуа после разгрома. Несмотря на то, что в марте бразилец продлил свой контракт ещё на два года, клуб расстанется с Марсело уже на этой неделе. Другие игроки уже проинформированы о ситуации.
Марсело присоединился к «Лиону» в 2017 году. Бразилец сыграл за клуб 167 матчей.
Сообщалось, что защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава с большой долей вероятности покинет парижский клуб до закрытия трансферного окна. По данным источника, Курзава ведёт переговоры с «Лионом». В ближайшее время стороны должны окончательно договориться о контракте. В межсезонье парижане подписали контракт с крайним защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Вероятно, с его приходом шансы Курзавы на попадание в стартовый состав будут минимальными. «ПСЖ» на старте нового сезона Лиги 1 одержал две победы. В свою очередь, «Лион» в двух турах набрал лишь одно очко.
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