«Лион» разорвёт контракт с Марсело из-за его поведения в раздевалке

«Лион» расторгнет контракт с защитником Марсело из-за его поведения в раздевалке после поражения «Анже» (0:3), сообщает GFFN.

Футболист, который провёл плохой матч, улыбался во время речи капитана команды Лео Дюбуа после разгрома. Несмотря на то, что в марте бразилец продлил свой контракт ещё на два года, клуб расстанется с Марсело уже на этой неделе. Другие игроки уже проинформированы о ситуации.



Марсело присоединился к «Лиону» в 2017 году. Бразилец сыграл за клуб 167 матчей.

Сообщалось, что защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава с большой долей вероятности покинет парижский клуб до закрытия трансферного окна. По данным источника, Курзава ведёт переговоры с «Лионом». В ближайшее время стороны должны окончательно договориться о контракте. В межсезонье парижане подписали контракт с крайним защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Вероятно, с его приходом шансы Курзавы на попадание в стартовый состав будут минимальными. «ПСЖ» на старте нового сезона Лиги 1 одержал две победы. В свою очередь, «Лион» в двух турах набрал лишь одно очко.