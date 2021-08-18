Де Дзерби прокомментировал победу «Шахтёра» в матче плей-офф отбора ЛЧ с «Монако»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу команду в первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов с «Монако» (1:0).

«Почему во втором тайме практически не было остроты от «Шахтёра»? Можно сказать так: «Шахтёр» – это не «Реал». Средний возраст нашей команды сегодня на поле – 22,1 года. «Монако» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, во всяком случае дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов «Монако» же, наоборот, её прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм.

У «Шахтёра» стало больше шансов пройти в групповой этап ЛЧ? Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что «Монако» приедет в Украину с той же целью. В то же время у «Шахтёра» есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтёра».

Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.