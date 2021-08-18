Президент «Урала»: стараемся не допускать чего-то подобного, что происходит в «Спартаке»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о нынешней ситуации в «Спартаке».

«Слежу ли я за ситуацией в «Спартаке»? Нам надо следить за собой. У нас свои дела, у «Спартака» — свои. Какая нам разница, что у них происходит? У них своя команда, свой коллектив, свои задачи. Нам надо выбраться из зоны вылета и закрепиться повыше в таблице. Повторюсь, мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать чего-то подобного. Все, кто у нас работал, до сих пор в нормальных отношениях с нами. Даже те, кого мы снимали с должности, или кто от нас уходил сам. Со всеми добрые отношения. Может быть, один человек только ушел от нас не очень хорошо, как я считаю, и со мной согласна большая часть клуба. А с остальными мы созваниваемся, общаемся. Все переживают за «Урал», выходят на связь после каждой игры», — приводит слова Иванова «Известия».

Напомним, ранее Дмитрий Попов со скандалом покинул должность спортивного директора «Спартака».