Педриньо о победе в матче с «Монако»: знали, что у «Шахтёра» не менее качественные игроки

Полузащитник «Шахтёра» Педриньо прокомментировал победу в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов с «Монако» (1:0). В этом встрече Педриньо стал автором единственного гола.
«Мы понимали, что будет нелегко, но знали, что у нас собраны не менее качественные игроки, и верили в свой футбол. Наш стиль помог победить. Я очень рад, и надеюсь, что мы добьемся хорошего результата в ответном матче и пройдем дальше. Мой гол? Очень крутые эмоции, я просто счастлив! Прекрасно знаем, насколько важен для клуба этот турнир и насколько важно побеждать и пройти дальше. Эмоции переполняют», — приводит слова Педриньо официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).
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