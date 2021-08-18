Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Палмейрас» разгромил «Сан-Паулу» в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Палмейрас» разгромил «Сан-Паулу» в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
Комментарии

В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Аллиянс Парке — Палестра Италия» состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес между «Палмейрасом» и «Сан-Паулу». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 3:0. Напомним, что в первой игре команды не сумели выявить победителя (1:1).

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте – отличился полузащитник Рафаэль Вейга, а вот следующее взятие ворот состоялось лишь на 67-й минуте, автором забитого мяча стал Дуду. Окончательный счёт встречи 3:0 установил Патрик де Паула. При этом на 82-й минуте полузащитник «Сан-Паулу» Витор Фрезарин, вышедший на замену на 75-й минуте, получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Палмейрас» стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес. Их соперник определяется в паре «Атлетико Минейро» — «Ривер Плейт» (1:0).

Сетка Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 2-й матч
18 августа 2021, среда. 03:30 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
3 : 0
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Вейга – 10'   2:0 Дуду – 67'   3:0 де Паула – 78'
Удаления: нет / Фрезарин – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021