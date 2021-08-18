«Палмейрас» разгромил «Сан-Паулу» в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

В Сан-Паулу (Бразилия) на стадионе «Аллиянс Парке — Палестра Италия» состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес между «Палмейрасом» и «Сан-Паулу». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля – 3:0. Напомним, что в первой игре команды не сумели выявить победителя (1:1).

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте – отличился полузащитник Рафаэль Вейга, а вот следующее взятие ворот состоялось лишь на 67-й минуте, автором забитого мяча стал Дуду. Окончательный счёт встречи 3:0 установил Патрик де Паула. При этом на 82-й минуте полузащитник «Сан-Паулу» Витор Фрезарин, вышедший на замену на 75-й минуте, получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Палмейрас» стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес. Их соперник определяется в паре «Атлетико Минейро» — «Ривер Плейт» (1:0).