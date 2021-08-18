Кайо Жорже: переход в «Ювентус» — мечта моего детства

19-летний бразильский форвард Кайо Жорже, ставший игроком «Ювентуса», перейдя из «Сантоса», поделился впечатлениями от перехода в туринский клуб.
«Я очень рад оказаться здесь, это было моей мечтой с детства. Я рассчитываю остаться в «Ювентусе» надолго, потому что это отличная команда, одна из крупнейших в Европе. Мои лучшие качества? Я много передвигаюсь по полю и всегда стараюсь забить.
Выбор футболки с номером 21? Его носили здесь великие игроки: Пирло, Дибала, Зидан и Игуаин. Так что я тоже надеюсь забить много голов в этой майке.
Моя цель — забивать и помогать своим товарищам по команде, делая то, что в моих силах, и, если того захочет бог, то выигрывать трофеи, такие как Лига чемпионов», — цитирует Жорже Football Italia.
Напомним, контракт 19-летнего футболиста с туринской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 27 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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