Кайо Жорже: переход в «Ювентус» — мечта моего детства

19-летний бразильский форвард Кайо Жорже, ставший игроком «Ювентуса», перейдя из «Сантоса», поделился впечатлениями от перехода в туринский клуб.

«Я очень рад оказаться здесь, это было моей мечтой с детства. Я рассчитываю остаться в «Ювентусе» надолго, потому что это отличная команда, одна из крупнейших в Европе. Мои лучшие качества? Я много передвигаюсь по полю и всегда стараюсь забить.

Выбор футболки с номером 21? Его носили здесь великие игроки: Пирло, Дибала, Зидан и Игуаин. Так что я тоже надеюсь забить много голов в этой майке.

Моя цель — забивать и помогать своим товарищам по команде, делая то, что в моих силах, и, если того захочет бог, то выигрывать трофеи, такие как Лига чемпионов», — цитирует Жорже Football Italia.

Напомним, контракт 19-летнего футболиста с туринской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 27 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.