«Это просто кошмар». Экс-капитан женской сборной Афганистана – о смене власти в стране

Халида Попал, бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу, высказалась о захвате власти в стране одним из радикальных движений, которое запрещено в РФ.
«Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана, которые плачут и сообщают, что они брошены и застряли в своих домах, не имея возможности выбраться, им страшно. Все мечты просто улетучились. Это похоже на кошмар.
Игроки присылают свои видео и говорят: «Люди, с которыми я разговаривал, сейчас за моей дверью, я не могу дышать, я так напуган и не вижу никакой защиты. То, что происходит сейчас, возвращается на круги своя. Мы чувствуем, что шоу окончено.
Мы призывали женщин и девочек вставать и проявлять смелость, и теперь я говорю им, чтобы они присылали фотографии, закрывали свои социальные сети и пытались заглушить голос. Это причиняет столько боли. Мы так громко отстаивали права женщин, а теперь их жизни угрожает серьёзная опасность», — цитирует Попал BBC Sport.
Отметим, что именно Попал в 2007 году сформировала первую сборную Афганистана, а ныне до сих пор является одним из её руководителей. Ранее она искала убежище в Индии, Норвегии и Дании, а ныне проживает в Лондоне (Англия).
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