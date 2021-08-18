«Милан» ведёт переговоры с «Челси» о переходе Бакайоко и завершает сделку по Флоренци

27-летний опорный хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко может вновь вернуться в итальянский «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Согласно информации источника, «Милан» и «Челси» уже ведут переговоры по футболисту, при этом «аристократы» не прочь избавиться от игрока, так как выставили его на трансфер.
Отмечается, что «Милан» завершает подписание 30-летнего защитника «Ромы» Алессандро Флоренци. В этой сделке осталось согласовать последние детали.
Напомним, что Бакайоко выступал в аренде за «Милан» в сезоне-2018/2019. Тогда он провёл за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей, получив восемь предупреждений и одну красную карточку. После этого он также провёл по сезону в аренде в «Монако» и «Наполи». Его контракт с «Челси» истекает в июне 2022 года.
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