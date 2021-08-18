«Лион» хочет избавиться от Ауара, Корне и Слимани после разгромного поражения от «Анже»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо намерен радикально отреагировать на поражение клуба в стартовом матче чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Анже» (0:3). Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.
Как отмечает источник, «Лион» намерен расстаться с пятью игроками основного состава – Максвеллом Корне, Тьяго Мендесом, Уссемом Ауаром, Райаном Шерки и Исламом Слимани, аргументируя это решение «плохим отношением футболистов к игре».
Отметим, что все вышеперечисленные игроки, кроме Райана Шерки, приняли участие в этом матче с «Анже», а Максвелл Корне не сумел доиграть встречу из-за полученной красной карточки на 65-й минуте.
Ранее также стало известно, что клуб намерен разорвать контракт с защитником Марсело из-за его поведения в раздевалке.
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