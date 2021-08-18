«Лион» хочет избавиться от Ауара, Корне и Слимани после разгромного поражения от «Анже»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо намерен радикально отреагировать на поражение клуба в стартовом матче чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Анже» (0:3). Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.

Как отмечает источник, «Лион» намерен расстаться с пятью игроками основного состава – Максвеллом Корне, Тьяго Мендесом, Уссемом Ауаром, Райаном Шерки и Исламом Слимани, аргументируя это решение «плохим отношением футболистов к игре».

Отметим, что все вышеперечисленные игроки, кроме Райана Шерки, приняли участие в этом матче с «Анже», а Максвелл Корне не сумел доиграть встречу из-за полученной красной карточки на 65-й минуте.

Ранее также стало известно, что клуб намерен разорвать контракт с защитником Марсело из-за его поведения в раздевалке.