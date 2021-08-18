Педри, отыгравший 73 матча за сезон, будет вызван в сборную Испании

18-летний хавбек «Барселоны» Педри будет вызван в сборную Испании на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает Marca.
При этом, в минувшем сезоне игрок провёл рекордные 73 матча, а после чего отказался от отпуска и сразу же после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) приступил к тренировкам с «Барселоной». В каталонском клубе рассчитывали, что вместо вызова в сборную игрок получит отдых. При этом ключевую роль в этом вопросе сыграло мнение самого Педри, который желает помочь своей сборной в этом сентябрьском созыве.
Отметим, что сборной Испании предстоит сыграть со Швецией (2 сентября), Грузией (5 сентября) и Косово (8 сентября).
Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 проведённых матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.
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