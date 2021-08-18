Вернидуб – о победе «Шерифа» над «Динамо» З: мы были командой, о которой можно мечтать!
Поделиться
55-летний наставник молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб отреагировал на сенсационную домашнюю победу своих подопечных в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов над загребским «Динамо» (3:0).
«Фантастическая игра! Сегодня мы были командой, о которой можно мечтать! Уверенно сыграли в обороне, был хороший выход в атаку. Спасибо большое также нашим болельщикам. Надеюсь, мы и дальше будем радовать друг друга. Сегодня я счастлив, но впереди ответная игра. Мы сделали только первый шаг к нашей мечте. Нужно хорошо подготовиться и сыграть с полной концентрацией в Загребе», — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.
Ответная игра пройдёт в среду, 25 августа, в Хорватии на стадионе «Максимир». Начало матча – 22:00 мск.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
08:30
-
07:55
-
07:41
-
07:10
-
06:45
-
06:28
-
06:17
-
05:56
-
05:36
-
05:22
-
04:55
-
04:37
-
04:17
-
04:02
-
03:26
-
02:50
-
02:27
-
02:20
-
01:35
-
01:17
-
01:01
-
00:46
-
00:34
-
00:32
-
00:31
-
00:02
- 17 августа 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:39
-
23:26
-
23:04
-
22:58
-
22:20
-
22:08
Партнерский контент