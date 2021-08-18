Вернидуб – о победе «Шерифа» над «Динамо» З: мы были командой, о которой можно мечтать!

55-летний наставник молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб отреагировал на сенсационную домашнюю победу своих подопечных в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов над загребским «Динамо» (3:0).

«Фантастическая игра! Сегодня мы были командой, о которой можно мечтать! Уверенно сыграли в обороне, был хороший выход в атаку. Спасибо большое также нашим болельщикам. Надеюсь, мы и дальше будем радовать друг друга. Сегодня я счастлив, но впереди ответная игра. Мы сделали только первый шаг к нашей мечте. Нужно хорошо подготовиться и сыграть с полной концентрацией в Загребе», — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдёт в среду, 25 августа, в Хорватии на стадионе «Максимир». Начало матча – 22:00 мск.