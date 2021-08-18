«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, «Монако» уступил «Шахтёру» в ЛЧ. Главное к утру

Очередной трофей «Баварии», но под руководством нового главного тренера, победа «Шахтёра» на выезде над «Монако» в матче Лиги чемпионов, а Россия может опуститься ещё на одну строчку вниз в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии, обыграв дортмундскую «Боруссию».
2. «Монако» с Головиным проиграл донецкому «Шахтёру» в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов.
3. Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА.
4. В Нидерландах назвали причину конфликта Вильены с «Краснодаром».
5. Роналду сделал заявление на фоне слухов об уходе из «Ювентуса».
6. Синхронистка Шишкина — про Артёма Дзюбу: очень средненький в мировом масштабе футболист.
7. РПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола.
8. Агент Влашича: предлагал Николу всем топ-клубам Италии, включая «Наполи».
9. Роберт Бауэр получит гражданство Казахстана и станет игроком «Спартака».
10. Защитник «Уфы» подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья.
11. Директор «Металлурга»: иностранцы напрочь отказывались идти в клуб, где играет Плотников.
- 18 августа 2021
-
08:30
-
07:55
-
07:41
-
07:10
-
06:45
-
06:28
-
06:17
-
05:56
-
05:36
-
05:22
-
04:55
-
04:37
-
04:17
-
04:02
-
03:26
-
02:50
-
02:27
-
02:20
-
01:35
-
01:17
-
01:01
-
00:46
-
00:34
-
00:32
-
00:31
-
00:02
- 17 августа 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:39
-
23:26
-
23:04
-
22:58
-
22:20
-
22:08