«Бавария» завоевала Суперкубок Германии, «Монако» уступил «Шахтёру» в ЛЧ. Главное к утру

Очередной трофей «Баварии», но под руководством нового главного тренера, победа «Шахтёра» на выезде над «Монако» в матче Лиги чемпионов, а Россия может опуститься ещё на одну строчку вниз в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии, обыграв дортмундскую «Боруссию».

2. «Монако» с Головиным проиграл донецкому «Шахтёру» в матче плей-офф отбора Лиги чемпионов.

3. Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА.

4. В Нидерландах назвали причину конфликта Вильены с «Краснодаром».

5. Роналду сделал заявление на фоне слухов об уходе из «Ювентуса».

6. Синхронистка Шишкина — про Артёма Дзюбу: очень средненький в мировом масштабе футболист.

7. РПЛ заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола.

8. Агент Влашича: предлагал Николу всем топ-клубам Италии, включая «Наполи».

9. Роберт Бауэр получит гражданство Казахстана и станет игроком «Спартака».

10. Защитник «Уфы» подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья.

11. Директор «Металлурга»: иностранцы напрочь отказывались идти в клуб, где играет Плотников.