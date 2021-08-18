Рауль Хименес — о переломе черепа: я вышел посмотреть на поле. Больше ничего не помню

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес признался, что считает чудом своё возвращение на поле. 29 ноября 2020 года во время матча с лондонским «Арсеналом» (2:1) он получил серьёзную травму головы в столкновении с защитником Давидом Луисом и был госпитализирован. У Хименеса диагностировали перелом черепа.

«У меня был перелом черепа, началось кровоизлияние в мозг. Мне требовалась срочная операция. Врачи проделали отличную работу. Они сразу же рассказали мне о рисках. Восстановление после перелома черепа заняло больше времени, чем мы рассчитывали. Чудо, что я вообще вернулся на поле.

Я помню, как мы прибыли на стадион на ту игру. Помню, как оставил свои вещи в раздевалке и вышел посмотреть на поле. Затем мы вернулись в раздевалку. Больше я ничего не помню. Следующее воспоминание — я очнулся в больнице. Но я никогда не думал, что мне придётся завершить карьеру. Шансы на это были, но я ощущал уверенность, что вернусь», — приводит слова Хименеса Goal.

Видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса: