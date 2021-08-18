Мадридский «Атлетико» не намерен вступать в переговоры по Триппьеру с клубами АПЛ

Мадридский «Атлетико» не собирается вести переговоры по возможному трансферу защитника Кирана Триппьера, сообщает AS.



Ранее сообщалось, что Киран Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб был заинтересован в укреплении обороны, поэтому подписание футболиста с опытом игры в АПЛ виделось оптимальным решением. По информации источника, Триппьер даже подыскивал себе дом для проживания в Манчестере. Сообщалось, что руководство «МЮ» желает, чтобы главный тренер Уле-Гуннар Сульшер определился с приоритетными трансферами, которые требуется совершить летом, так как бюджет на приобретения составляет около € 170 млн.



В прошедшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах за мадридский клуб в Ла Лиге и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.

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