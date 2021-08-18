УАФ подтвердила назначение Петракова исполняющим обязанности главного тренера Украины

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, сообщает пресс-служба УАФ. Специалист, будет заниматься подготовкой национальной команды к квалификации ЧМ-2022.
В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.
Ранее сообщалось, что Петраков готов работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не уйдёт из «Аль-Айна».
Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.
- 18 августа 2021
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