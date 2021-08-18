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Андреа Пирло оценил работу Роберто Манчини в сборной Италии

Андреа Пирло оценил работу Роберто Манчини в сборной Италии
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Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло дал оценку работе наставника сборной Италии Роберто Манчини в национальной команде.

«Нет большей радости, чем победа на турнире со сборной. Мы впервые за долгое время одержали победу на крупном турнире. Манчини проделал огромную работу. У команды было свое лицо, она играла как клуб. С самого начала все знали, что нужно делать», – приводит слова Пирло The Athletic.

Напомним, в мае текущего года «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Андреа Пирло, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА.

Андреа Пирло — чемпион мира в составе сборной Италии.

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