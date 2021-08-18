В УАФ объяснили назначение Петракова исполняющим обязанности главного тренера Украины
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Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.
«Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — цитирует Павелко пресс-служба УАФ.
Напомним, в сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.
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