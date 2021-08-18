В УАФ объяснили назначение Петракова исполняющим обязанности главного тренера Украины

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.



«Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — цитирует Павелко пресс-служба УАФ.



Напомним, в сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

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