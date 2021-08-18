Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Петраков: сделаю всё, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира – 2022

Александр Петраков: сделаю всё, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира – 2022
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал своё назначение на пост.

«Нужен результат — пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре. Перспективы сборной после трёх ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие», — цитирует Петракова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.

Новость по теме
УАФ подтвердила назначение Петракова исполняющим обязанности главного тренера Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021