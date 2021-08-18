Александр Петраков: сделаю всё, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира – 2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал своё назначение на пост.
«Нужен результат — пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре. Перспективы сборной после трёх ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие», — цитирует Петракова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.
Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.
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