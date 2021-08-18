Брат погибшего в аварии голкипера ЦСКА Ерёмина рассказал о договорном матче после трагедии

Игорь Ерёмин, брат погибшего после автокатастрофы в 1991 году голкипера ЦСКА Михаила Ерёмина, рассказал о договорном матче, который случился после трагедии.
«С «Шахтёром» ЦСКА играл вскоре после случившегося. Пытались договориться на ничью — те отказались категорически. Сами пацаны подошли перед игрой: «Ребят, давайте ничеечку… Мы не выдержим 90 минут!» — «Нет!» Ни в какую. Ну и выиграли 4:3. Наши-то никакие были. Ладно, потеряли основного вратаря. Одни вопросы в голове: будет жив? Останется калекой? У всех стресс, кто-то выпил, чтоб заглушить… Помните момент при счёте 3:3? Это Щербаков четвёртый забил?
Ну, кто-то убегает, а наших просто ноги не несут. Быстров, Фока стоят, руки опустили… Сколько в этом матче отыгрывались, с 0:2 вернулись — а четвёртый уже не забить. Всем ясно.
Зато в следующем матче договорились. В Днепропетровске. Мне Михаил Колесников рассказывал — даже тренеров не задействовали. Сами ребята всё решили, подошли к днепропетровским: «1:1, 2:2… Сколько хотите!» — «Договорились». Там минута молчания как раз по Мишке была», — цитирует Игоря Ерёмина «Спорт-экспресс».
- 18 августа 2021
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