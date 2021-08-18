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Жозе Моуринью прокомментировал переход Тэмми Абрахама

Жозе Моуринью прокомментировал переход Тэмми Абрахама
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Главный тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью прокомментировал переход в команду форварда Тэмми Абрахама.

«Пока я хочу сказать: поживём — увидим. Я знаю Тэмми с детства. Он не играл непосредственно под моим руководством, потому что ему было 14-16 лет, когда я возглавлял «Челси». Но я очень хорошо его знаю – и как игрока, и как человека. Я знаю, что он принял решение покинуть АПЛ, что для английского игрока всегда тяжело. Уход из АПЛ говорит о его амбициях. Он уходит, чтобы вернуться в сборную, сыграть на чемпионате мира, добиться успеха за пределами Англии, где мало кто из английских игроков сумел сделать блестящую карьеру. И вот он приходит сюда с такими амбициями», – цитирует Моуринью официальный сайт «Ромы».

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